Thủ thuật tắt một nút bất kỳ trên bàn phím để giải quyết tình trạng kẹt phím

Một buổi sáng thức dậy, bạn phát hiện ra nút F12 trên laptop của mình bỗng dưng "chạm", khiến hộp thoại Save As liên tục xuất hiện mỗi khi dùng Microsoft Word. Khốn khổ là khi mang máy đi bảo hành, người ta lại bảo bạn phải đợi 1 tuần để nhập bàn phím mới về. Bạn phải làm sao đây?

Thủ thuật sau đây của trang HowToGeek sẽ hướng dẫn bạn tạm thời tắt nút bấm bị chạm này trong thời gian đợi bàn phím mới để thay thế. Chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm miễn phí có tên là SharpKeys, và theo nhà phát triển thì nó hoạt động tốt trên Windows XP, Vista, 7 và 8, tuy nhiên người viết đã thử trên Windows 10 và phần mềm vẫn hoạt động tốt.

Trước hết, bạn cần biết là trên Windows, chúng ta có thể gán các phím cứng (remap) vào một chức năng nhất định, hoặc tắt luôn chúng đi, chỉ bằng cách thay đổi một số thiết lập trong Registry. Nhưng Registry là một thứ tương đối nguy hiểm, nếu người dùng không rành sẽ có thể khiến cả hệ điều hành gặp lỗi. Do đó chúng ta sẽ sử dụng một cách đơn giản hơn là thông qua phần mềm SharpKeys.

SharpKeys sẽ cho phép bạn chọn một phím bất kỳ và gán chức năng cho phím đó, sau đó nó sẽ đảm nhiệm việc chỉnh sửa Registry, rất đơn giản và tiện lợi. Nó sẽ tự động rà soát xem trên máy bạn những nút nào có thể remap được và hiển thị để bạn lựa chọn. Tải về SharpKeys tại đây.

Khởi động SharpKeys, bạn sẽ thấy một giao diện như sau:

Nhấn "Add", một giao diện khác sẽ hiện ra gồm 2 cột: cột bên trái (From) là danh sách các nút có thể remap được trên bàn phím, cột bên phải (To) là các nút/chức năng mà bạn có thể gán cho các nút ở cột bên trái. Chọn nút cần tắt ở cột From (ví dụ nút Caps Lock như hình dưới) và chọn "Turn Key Off" ở cột To để tắt nút Caps Lock đi. Nhấn nút "OK".

Sau khi chọn xong, bạn nhấn nút "Write to Registry" để SharpKeys chỉnh sửa Registry giúp bạn. Lúc này bạn chỉ cần Log Off hoặc Restart máy để tận hưởng thành quả.

Tất nhiên, như đã nói ở đầu bài, SharpKeys không chỉ giúp bạn tắt hẳn một nút bất kỳ mà còn cho phép thay đổi tính năng của nút đó, bạn chỉ cần chọn bất kỳ tính năng nào được liệt kê trong cột "To" ở trên.

Cuối cùng, SharpKeys cũng là một phần mềm nên có nếu bạn cài đặt Windows trên máy Mac thông qua BootCamp, và nút Opt/Cmd gặp vấn đề không chuyển thành nút Windows hay Alt.

Tấn Minh