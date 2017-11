Lược sử về Màn hình xanh chết chóc trên Windows

Màn hình xanh chết chóc - Blue Screen of Death (BSOD) - là một biểu tượng của hệ điều hành Windows dù Microsoft có muốn hay không. Vào những năm 1990, màn hình xanh này là một phần... không thể thiếu trong trải nghiệm Windows, giống như Paint hay Solitaire. Ngày nay, có vẻ như "anh bạn lâu năm" này không còn thường xuyên ghé thăm chúng ta nữa.

Theo HowToGeek, BSOD là nỗi kinh hoàng của không biết bao nhiêu người dùng Windows từ trước đến nay, bởi một khi màn hình này xuất hiện, cho dù bạn đang làm bất kỳ việc gì thì cũng sẽ mất sạch dữ liệu, máy tính thì cần phải được khởi động lại, và quá trình khởi động lại này đôi lúc lại mất đến 10 phút!

BSOD vốn đã xuất hiện từ Windows 3.1, và trở thành một dấu hiệu nhận biết cho việc một thứ gì đó trên máy tính của bạn đang gây xung đột trong hệ thống. Chúng ta hãy cùng ngược dòng quá khứ và xem BSOD được tạo ra và xuất hiện như thế nào qua từng thời kỳ nhé.

Windows 3.1: màn hình Ctrl+Alt+Del

Thực ra thì Windows 3.1 không có màn hình BSOD. Khi hệ điều hành này gặp lỗi sẽ có một màn hình đen xuất hiện, nếu màn hình đen này là một màn hình DOS thì bạn có thể khởi động lại Windows thông qua dòng lệnh, còn nếu không bạn sẽ phải sử dụng nút reset trên thùng máy theo cách truyền thống thôi.

Tuy nhiên, một điều khá thú vị là nếu bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del huyền thoại thì một màn hình xanh xuất hiện. Đây không phải là màn hình xanh chết chóc, nó chỉ là một màn hình... màu xanh, "cụ tổ" của BSOD sau này. Theo một số thông tin thì nội dung trên màn hình này được viết bởi Steve Balmer - chính là cựu CEO của Microsoft từ năm 2000 - 2014, thời ấy còn đang làm việc tại bộ phận Systems của hãng.

Windows 95 và 98: BSOD nguyên gốc

Windows 95, cũng giống như iPhone thế hệ đầu, nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dùng. Nếu quay về thời điểm Windows 95 phát hành, bạn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng hết sức quen thuộc, khi hàng dãy dài người dùng xếp hàng trước các cửa hàng để mua PC chạy Windows 95. Tất nhiên, sự hào hứng của họ không bao gồm màn hình chết chóc này.

BSOD xuất hiện bất cứ khi nào một chương trình hay driver bị lỗi, đưa ra một số thông tin mù mờ về việc cái gì đã gây ra lỗi này và một số lời khuyên dễ hiểu hơn về việc làm thế nào để tiếp tục.

Trên lý thuyết, bạn có thể bấm bất kỳ nút nào để đóng chương trình đang gặp lỗi và trở lại desktop như thường, tuy nhiên rất hiếm khi được như vậy. Một số người cho biết nội dung ban đầu của màn hình này có dòng chữ "It may be possible to continue normally" (Bạn có thể tiếp tục như bình thường), nhưng cuối cùng dòng chữ này đã bị xoá vì nói vậy nghe có vẻ... bi quan quá.

Windows 2000: Bạn nên quét virus đi thôi?

Khi Windows 2000 ra mắt thì Microsoft cũng chăm chút kĩ hơn một chút cho màn hình xanh này, với nhiều hướng dẫn cụ thể về tình trạng máy hơn. Dòng chữ nhấn phím bất kỳ để về desktop cũng bị xoá bỏ, thay vào đó là yêu cầu người dùng khởi động lại máy để giải quyết vấn đề. Nếu lỗi này tiếp diễn thì màn hình này sẽ hiển thị một số đề xuất, trong đó có quét virus hoặc kiểm tra lỗi ổ cứng.

Windows XP, Vista và 7: Càng nhiều hướng dẫn hơn

Microsoft tiếp tục cải tiến màn hình xanh trên Windows XP, với nhiều hướng dẫn hơn dành cho ngừi dùng. Tất nhiên thông tin về lỗi thì vẫn rất mù mờ, nhưng Windows XP sẽ đưa ra mã lỗi để người dùng tìm kiếm trên Google. Giải pháp hàng đầu khi xuất hiện BSOD vẫn là khởi động lại máy, đồng thời một hướng dẫn mới được Microsoft thêm vào là người dùng cần kiểm tra xem có phần mềm nào gây xung đột hay không.

Trên Windows Vista, màn hình xanh này không thay đổi nhiều so với Windows XP, và nó thậm chí còn xuất hiện nhiều hơn. Đến Windows 7 thì Microsoft đã tinh chỉnh để tần suất xuất hiện của BSOD giảm bớt lại, và nội dung màn hình này cũng không thay đổi nhiều lắm.

Windows 8 và 10: Mặt mếu, không hiển thị thông tin gì

Trên Windows 8 và 10, diện mạo màn hình xanh được thay đổi hoàn toàn. Không còn những dòng chữ dài dòng rắc rối nữa, phông chữ đã được thay thế cho hiện đại hơn kèm theo một biểu tượng mặt mếu. Như bạn đã thấy, hầu hết mọi thông tin liên quan nguyên nhân gây lỗi lẫn hướng dẫn xử lý lỗi đều không còn nữa.

Thực ra thay đổi lớn này không làm ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng, bởi trên Windows 8 và 10, màn hình xanh rất hiếm khi xuất hiện, và có hàng tá phần mềm bên thứ 3 cho phép người dùng xem các tập tin log để xác định nguyên nhân gây lỗi.

Di sản của màn hình xanh

Dù Microsoft có muốn hay không thì màn hình xanh chết chóc cũng đã trở thành một biểu tượng của Windows. Nó phổ biến đến nỗi người ta bắt đầu mang BSOD ra làm trò đùa "độc ác" nhất mọi thời đại: một trình bảo vệ màn hình mô phỏng lại BSOD. Đó là một trình bảo vệ màn hình của hãng Sysinternals (sau này được Microsoft mua lại), hiển thị một BSOD sau một thời gian được định sẵn khiến nhiều người lầm tưởng chiếc PC của mình gặp vấn đề cho đến khi họ rê chuột hay gõ phím bất kỳ.

Đối thủ Apple cũng mang biểu tượng độc đáo này của BSOD lên macOS. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy rằng khi máy Mac được kết nối mạng nội bộ thì mọi máy PC trong mạng này sẽ có icon như bên dưới:

Bạn thấy quen chứ? Icon này đã có mặt trên macOS từ hơn một thập kỷ nay, và hẳn là Microsoft tức điên lên mà không làm được gì!

Tấn Minh