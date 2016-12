Làm sao trở nên "vô hình" khi online trên Facebook Messenger?

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một thủ thuật để trở nên "vô hình" khi online trên Facebook Messenger.

Khi bạn gửi tin nhắn đến ai đó thông qua Facebook Messenger, nó sẽ hiển thị cho bạn biết người nhận hiện tại có online hay không.

Nếu người nhận đang offline, nó sẽ cho bạn biết họ đã online cách đây bao lâu.

Trường hợp bạn và người nhận là bạn bè trên Facebook Messenger, họ cũng có thể thấy những thông tin tương tự về bạn. Nếu nhận thấy tính năng này phiền toái, bạn có thể tắt nó theo hướng dẫn của AddictiveTips.

Đầu tiên, bạn cần mở ứng dụng Facebook Messenger trên điện thoại và chuyển đến thẻ People. Thẻ People có hai thẻ con: Messenger và Active.

Thẻ con Messenger sẽ hiển thị cho bạn các tin nhắn từ người lạ (message requests), cho phép bạn truy cập vào mã kết bạn nhanh của mình (scan messenger code), tìm các địa chỉ liên hệ từ điện thoại của bạn (search for people and group), mời người khác sử dụng Messenger (invite people), và đặt Messenger làm ứng dụng tin nhắn SMS mặc định (make messenger your SMS app). Bên dưới 5 tùy chọn đó, bạn có thể xem danh sách tất cả bạn bè trên Messenger của mình.

Thẻ con Active là nơi bạn có thể xem danh sách bạn bè hiện đang online và nó cũng là nơi bạn có thể tắt trạng thái online của mình. Chỉ cần chuyển công tắc kế bên tên của bạn sang Off, và bạn bè của bạn sẽ không biết bạn có online hay không và bạn đã offline được bao lâu.

Tương tự, bạn cũng không thể biết những thông tin đó của bạn bè.

Thiết lập trên ứng dụng Facebook Messenger sẽ không được đồng bộ sang Messenger phiên bản Desktop. Nếu bạn mở Messenger trên trình duyệt web, bạn bè của bạn sẽ thấy trạng thái online của bạn và ngược lại.

Để vô hiệu hóa trạng thái online trên web, bạn hãy truy cập vào Messenger và nhấn vào nút hình bánh xe răng cưa ở phía trên, góc trái. Chọn Active Contacts từ trình đơn mở ra.

Tại trình đơn Active Now, bạn sẽ thấy công tắc để vô hiệu hóa trạng thái online của mình.

Một khi trạng thái online đã bị vô hiệu hóa, bạn sẽ không biết bạn bè của bạn có online hay không, cũng như thời điểm online gần nhất của họ.

Nga Nguyễn