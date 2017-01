Hướng dẫn tắt thông báo lưu mật khẩu trên Google Chrome

Sau mỗi lần đăng nhập vào một trang web bất kỳ, hệ thống Google Chrome sẽ xuất hiện thông báo bạn có muốn lưu trữ mật khẩu cho website đó không?

Sẽ chẳng có vấn đề gì với những thông báo này cả, nhưng nếu bạn đang mệt mỏi thì những thông báo này sẽ gây sự khó chịu đến cho bạn. Và tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được thông báo trên.

Có thể bạn không muốn lưu mật khẩu trên trình duyệt hoặc sử dụng phần mềm bên thứ ba để quản lý tốt hơn thay vì lưu mật khẩu trên Chrome. Hãy tắt thông báo lưu mật khẩu trên Google Chrome đi, sẽ không còn thông báo nào từ giờ trở về sau. Để thực hiện việc tắt thông báo lưu mật khẩu, hãy làm theo hướng dẫn sau đây của VnReview.vn:

Đầu tiên, bạn mở Chrome lên bấm vào biểu tượng 3 chấm dọc và chọn Settings (cài đặt)

Trong phần Settings, ấn tiếp vào Show advanced settings (hiển thị cài đặt nâng cao) để hiển thị nhiều tính năng hơn.

Kéo xuống phần Passwords and forms (mật khẩu và biểu mẫu) sau đó bỏ dấu tick ở dòng Offer to save your web passwords (đề xuất lưu mật khẩu web của bạn).

Như vậy bạn đã hoàn tất việc tắt thông báo mỗi khi đăng nhập website trên Chrome, và nếu muốn khôi phục lại tính năng bạn chỉ việc tick lại đề xuất.

Chúc các bạn thành công!

Duy Vinh