Google ra mắt game dạy trẻ em biết cách tự bảo vệ mình trên mạng

"Interland" được thiết kế để giúp giới trẻ đưa ra "những quyết định sáng suốt hơn" khi online.

Giao diện trò chơi Interland của Google (ảnh: Engadget)

Với sự hoành hành của nạn lừa đảo trực tuyến, mã độc, tin "lá cải", ngay cả những người trưởng thành cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn để có thể xác định được cái gì là an toàn và cái gì không. Các bậc phụ huynh có thể giáo dục cho con em mình, nhưng những công ty như Google muốn giảm bớt gánh nặng ấy. Với dự án mới của mình, Be Internet Awesome (Trở thành những người dùng Internet tuyệt vời), gã khổng lồ tìm kiếm đã tạo ra một chương trình giúp giới trẻ có thể "đưa ra những quyết định sáng suốt hơn" khi online. Nó bao gồm một trò chơi-mà-học trực tuyến dành cho trẻ em, một chương trình giảng dạy dài 48 trang dành cho các giáo viên và trường học, cùng một loạt các video để các phụ huynh có thể xem cùng với con của họ.

Theo Engadget, "Interland" là một trò chơi giải đố yêu cầu trẻ phải vượt qua bốn màn chơi nhỏ. Tower of Treasure (Tháp kho báu) được thiết kế để giúp trẻ biết cách tạo mật khẩu mạnh, giúp chúng tránh khỏi sự dòm ngó của các hacker. Reality River (Dòng sông thực tế) đưa ra 10 câu hỏi trắc nghiệm giúp xác định ai hay cái gì ở trên mạng Internet có đáng tin cậy hay không. Kind Kingdom (Vương quốc tốt bụng) dạy cho trẻ về "troll" và cách xử sự sao cho đúng mực, còn Mindful Mountain (Núi lưu tâm) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chỉ nên chia sẻ thông tin cá nhân với những người mình thực sự tin tưởng.

Video giới thiệu project Be Internet Awesome của Google

Google đã hợp tác với các tổ chức an toàn trực tuyến như Family Online Safety Institute (Học viện An toàn Trực tuyến Gia đình), Internet Keep Safe Coalition (Liên minh Giữ an toàn Internet) và ConnectSafely (Kết nối An toàn) để thành lập dự án Be Internet Awesome. Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức này, những bài học và hoạt động của họ đã đáp ứng được các tiêu chuẩn của International Society for Technology in Education (Hiệp hội Công nghệ dành cho Giáo dục Quốc tế).

Trò chơi thì rất vui nhộn. Mỗi màn chơi đều có những hình học toán học đầy màu sắc và mang đến thần thái của những trò chơi như Monument Valley hay Journey, khiến cho chúng dễ tương tác với trẻ hơn những khóa học về an toàn trực tuyến khác. Mặc dù trẻ hiếm khi tự vướng phải những vấn đề này, Google đã làm những gì có thể để biến chương trình này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các phụ huynh và giáo viên, đồng thời hi vọng rằng họ sẽ bị thuyết phục và đồng ý truyền tải bớt những gánh nặng mà mình đang phải nhận.

Văn Hoàn