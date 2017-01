Faraday Future "nhanh hơn" Tesla nhưng khó thành hiện thực

Chiếc xe điện đầu tiên do người Trung Quốc lập công ty ở Mỹ sản xuất Faraday Future có giá chỉ chưa đến 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng) cho những người đặt hàng trước.

Theo The Verge, Faraday Future cuối cùng đã hé lộ chiếc xe điện đầu tiên mang tên FF91 tại Las Vegas. Một chiếc crossover hoành tráng, ra mắt tại một sự kiện sang trọng và nhận được nhiều chú ý, do công ty đã có một năm tương đối ồn ào. Trong sự kiện, chiếc xe đã tự đỗ. Hãng cũng đưa một số xe khác lên sân khấu để mô phỏng một cuộc đua, tuy nhiên nó bị hủy bỏ do chúng không nhanh bằng FF91. Một chiếc xe khác còn tự đỗ không thành công.

Không ngạc nhiên khi những người đứng đầu công ty không trả lời các câu hỏi về khả năng tài chính, hay liệu hãng có đủ tiền để đưa chiếc xe này vào sản xuất hay không. Nói các khác, Faraday Future có một chiếc xe, nhưng vẫn chưa biết liệu chúng có thể đến được với người dùng.

Dựa trên những gì mà FF trình diễn, câu trả lời có vẻ thiếu chắc chắn. Nick Sampson, phó chủ tịch kỹ thuật và công chúng của công ty, nói chỉ có 300 "phiên bản Alliance" được bán trước cho những ai đặt trước $5000 (có hoàn lại), với một phần doanh thu sẽ được chuyển tới các quỹ từ thiện vì môi trường. Xe sẽ được xuất xưởng vào 2018.

Thông số mà FF cho biết rõ ràng là rất ấn tượng. Họ nói pin của chiếc FF91 có dung lượng 130kWh, chạy được 378 dặm (tương đương 608km). Động cơ 1.050 mã lực có thể nói là rất "điên rồ", theo lời một nhân viên Faraday Future tại sự kiện. Nó có thể tăng tốc từ 0-60 trong 2.39 giây, tức theo FF thì nó nhanh hơn các đối thủ như Tesla Model X.

Đèn pha của xe khiến nó trông như Cyclon từ Battlestar Galactica. Cảm biến LIDAR nằm trong mui xe thay vì mái như các xe tự lái khác và có thể trồi lên.

Cửa xe sẽ tự động mở nếu người muốn vào xe có FF ID trên điện thoại của mình. Đây là một phần trong lời hứa sản xuất ra chiếc xe kết nối nhất thị trường. Xe có bộ cảm biến tự lái bao gồm: 10 camera trước và sau, 13 radar khoảng cách và 12 cảm biến siêu âm và LIDAR độ nét cao.

Công ty hứa hẹn về kết nối liền mạch đa phương tiện giữa điện thoại và xe. Hãng nói rằng họ không chỉ bán xe, mà còn là bán một "hệ sinh thái ảo". Sampson gọi nó là "một chủng loại" xe hơi mới. Nên nhớ rằng, nhà đầu tư chính của công ty là Jia Yueting, là chủ sở hữu của LeEco, hãng được gọi là Netflix của Trung Quốc.

Đối với FF đây là một canh bạc lớn. Họ đã có một năm ồn ào với các sự tâng bốc, tăng trưởng mạnh, sự ra đi của các nhân sự cấp cao, cũng như các vụ kiện cáo cũng như các câu hỏi xoay quanh mối quan hệ của Jia với công ty LeEco của mình. Jia xuất hiện cuối sự kiện của FF, tuyên bố rằng chiếc FF91 "rất tuyệt".

Nhưng trong khoảnh khắc phản ánh sự lộn xộn trong sự kiện của LeEco tại California vài tháng trước, Sampson đề nghị Jia chạy thử tính năng tự đỗ của FF91, nhưng nó vẫn chỉ đứng yên. "Nó rất bé bỏng nên vẫn còn nhút nhát lắm", Sampson nói. (Chiếc xe sau đó đã nghe lời và di chuyển qua sân khấu lúc trong xe không có ai.)

FF đã bóng gió về sự ra mắt này nhiều tháng trước, đăng tải các ảnh và video ngắn trong đó chiếc xe của họ được ngụy trang, đối đầu với một chiếc Bentley, một chiếc Ferrari và một chiếc Tesla Model X trong cuộc đua.

Trong khi đó, hãng vẫn chìm trong vô số điều tiếng. Các cuộc phỏng vấn với 6 nhân viên cũ của hãng cho thấy tình hình tài chính của công ty là rất đáng báo động với các khoản nợ, hóa đơn chưa được chi trả cùng những dính líu tới luật pháp cũng như sai lầm trong quản lý tài chính đã làm công ty yếu dần đi.

Nhiều ngày sau báo cáo về FF của The Verge, 2 nhân sự cấp cao là Marco Mattiacci, giám đốc tài chính và Joerg sommer, phó chủ tịch phát triển và marketing đã rời công ty. Tiếp đó Ding Lei, một nhân sự cấp cao ở LeEco và "CEO toàn cầu" của FF, cũng đã từ chức.

Cuối sự kiện, Sampson đã trực tiếp trả lời những người nghi ngờ liệu FF sẽ tiếp tục trụ được trong vài tháng tới. "Giờ tôi có thể nói, bất chấp những nghi ngờ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục," ông nói, "và khiến điều không thể trờ thành có thể."

Tuy vậy một cựu nhân sự FF lại nói khác. "Tôi chắc họ sẽ làm mọi người bất ngờ, nhưng chúng chỉ là chiêu trò mà thôi."

Phương Nam