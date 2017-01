Những rủi ro tiền triệu khi thuê ôtô tự lái dịp Tết

Nếu không may có va chạm xảy ra, ngoài tiền sửa, người thuê còn phải trả thêm tiền thuê cho thời gian xe nằm trong xưởng.

Có khá nhiều công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, để cạnh tranh những đơn vị này đưa ra nhiều gói dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Tuy nhiên, dù hỗ trợ thế nào thì người thuê cũng sẽ gặp phải những lỗi nhất định. Chủ một cơ sở cho thuê xe tại Hà Nội cho biết lỗi phổ biến của người thuê là không kiểm tra xe kỹ trước khi nhận, không tìm hiểu về phí phát sinh, không đọc kỹ hợp đồng hoặc chọn gói dịch vụ không phù hợp.

Thông thường giờ giao nhận xe là 22h, trời tối nên khách thường không kiểm tra các vết xước hoặc móp nhỏ. Những vết xước nhỏ như sợi chỉ (nếu có phải bồi thường tính theo độ dài) cũng bị tính thành lỗi. Đây là điểm dễ khiến người thuê ức chế vì chỉ đến khi trả xe mới nhìn thấy.

Một số cơ sở còn ra quy định mọi sự cố như móp, méo, vỡ, bẹp, nứt các chi tiết của xe do khách hàng gây ra trong thời gian thuê xe tự lái thì phải mua đồ mới của hãng để thay thế (không chấp nhận gò hàn).

Các vết trầy xước, móp méo nhỏ mà không phải thay đồ mới thì khách hàng phải bồi thường số tiền sửa chữa theo báo giá của xưởng do dịch vụ cho thuê xe tự lái chỉ định. Thời gian sửa chữa, khắc phục các thiệt hại do khách hàng gây ra trong quá trình thuê xe tự lái được tính theo giá thuê xe cộng vào giá trị bồi thường thiệt hại.

Thường những người thuê xe là mới lái hoặc ít lái nên khó tránh va chạm trong dịp Tết do mật độ giao thông cao. Còn về quê lại đối mặt với đường làng không gian hẹp, nhiều "bẫy".

Vì thế để giảm thiểu rủi ro, người thuê có thể chọn thuê xe có mua bảo hiểm vật chất giá thuê cộng thêm từ 300.000 đồng mỗi ngày tùy đơn vị. Với những xe này nếu có thiệt hại dưới 5 triệu đồng sẽ được miễn trừ, trường hợp thiệt hại lớn hơn thì người thuê sẽ bồi thường khoản phát sinh.

Ngoài ra, đa phần xe cũ và chất lượng không ổn định. Không may thuê phải một chiếc xe đang đi bị hỏng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. "Bạn nên đàm phán với bên cho thuê được thử xe, nhất là hoạt động của hệ thống lái, phanh, ga và hộp số. Nếu có gì bất thường hãy mạnh dạn đề nghị đổi xe hoặc hủy hợp đồng", anh Minh Tuấn, lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm thuê xe Tết chia sẻ.

Nên lưu ý một số phát sinh như: phát sinh km, phát sinh giờ, phát sinh ngày. Ví dụ, đối với dòng xe được thuê phổ biến nhất là Kia Morning, người thuê có thể chọn gói đi giới hạn 250 km mỗi ngày.

Đối với xe chọn gói giới hạn km thì mỗi km phát sinh sẽ bị tính giá từ 5.000 đồng mỗi km. Còn đối với xe thuê không giới hạn thì có thể phát sinh giờ sau 22h mỗi giờ tính thêm sẽ từ 100.000 một giờ nhưng nếu phát sinh sau 24h thì sẽ tính thành ngày mới. Lúc này người thuê sẽ phải trả thêm tiền thuê nguyên ngày như thỏa thuận hợp đồng. Thậm chí còn có thể bị phạt vì sai hợp đồng ban đầu.

Còn lại, để thuê một chiếc xe tự lái, thủ tục khá đơn giản. Chỉ cần có hộ khẩu (bản photo có đối chiếu bản gốc), chứng minh nhân dân (bản photo), bằng lái ôtô, tiền mặt hoặc tài sản đảm bảo hợp đồng có trị giá từ 15 triệu khi làm thủ tục giao - nhận xe. Một số đơn vị, sẽ yêu cầu phải thế chấp sổ đỏ nếu thuê xe có giá trị lớn.

Theo VnExpress