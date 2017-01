Thuế giảm, giá ôtô vẫn bất động

Theo lộ trình cắt giảm thuế tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (gọi tắt là ATIGA), thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc (CBU) từ các quốc gia và vùng lãnh thổ nội khối giảm từ mức 40% trong năm 2016 xuống còn 30% trong năm 2017.

Đây là mức cắt giảm thuế suất khá cao trong cơ cấu giá thành của mặt hàng ôtô CBU. Theo tính toán, việc giảm thuế từ 40% xuống còn 30% sẽ tác động trực tiếp giúp giá bán lẻ của mỗi chiếc xe giảm khoảng 7% so với trước thời điểm giảm thuế.



Thời điểm này, tỷ lệ ôtô CBU nhập khẩu từ các nước ASEAN, chủ yếu là Thái Lan và Indonesia, đang là khá lớn và sẽ tiếp tục tăng mạnh.



Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng lượng ôtô CBU nhập khẩu từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ cộng dồn 11 tháng năm 2016 đạt 94.365 chiếc, tương ứng là mức giá trị kim ngạch gần 1,96 tỷ USD. Đáng chú ý là lượng xe nhập khẩu từ khu vực ASEAN đạt đến 34.114 chiếc và giá trị kim ngạch đạt xấp xỉ 613 triệu USD. Trong đó, riêng lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan đạt 30.372 chiếc và giá trị kim ngạch đạt trên 569 triệu USD.



Với tỷ lệ trên dưới 1/3 trong tổng kim ngạch nhập khẩu ôtô CBU xét cả về lượng lẫn giá trị tính đến hết tháng 11/2016 và chắc chắn còn tăng mạnh khi bước sang năm 2017, rõ ràng tác động của việc giảm thuế lên thị trường ôtô nhập khẩu là rất lớn.



Vì lý do đó, trước thời điểm bước sang năm mới, người tiêu dùng đã rất chờ đợi sẽ có một đợt giảm giá bán lẻ ôtô trên diện rộng. Tuy nhiên, khi thuế suất thuế nhập khẩu ôtô CBU từ khu vực ASEAN đã giảm xuống còn 30% được gần 2 tuần lễ, giá bán lẻ ôtô vẫn đang bất động.



Tính đến thời điểm này, mới chỉ có duy nhất Honda Việt Nam áp dụng mức giá bán lẻ mới dành cho mẫu xe Accord nhập khẩu từ Thái Lan với mức giảm 80 triệu đồng xuống còn 1,39 tỷ đồng.

Câu hỏi đặt ra là tại sao các hãng xe vẫn chưa có động thái gì cho thấy sẽ tiến hành giảm giá bán lẻ cho dù thuế nhập khẩu đã giảm?



Nếu xét đơn thuần trên những con số, với tỷ lệ xe nhập khẩu từ ASEAN chiếm đến hơn 1/3 tổng lượng ôtô nhập khẩu, lẽ ra hoạt động giảm giá phải rất sôi nổi.



Thế nhưng, một điểm cần lưu ý là trong các loại ôtô nhập khẩu từ ASEAN, nhất là Thái Lan, thì loại hình xe bán tải chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Đây lại là loại hình xe đã hưởng mức thuế suất ưu đãi 5% từ năm 2006 và sẽ chỉ giảm xuống mức 0% vào năm 2018. Vì vậy, đương nhiên là giá xe bán tải chưa thể giảm theo thuế và nếu có, sẽ chỉ phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể.



Điểm thứ 2, đại diện một số nhà nhập khẩu và phân phối cho rằng, việc giảm thuế ATIGA không hoàn toàn đồng nghĩa sẽ kéo giá bán lẻ các loại ôtô nhập khẩu từ ASEAN giảm xuống.



Trên thực tế, theo hiệp định ATIGA, điều kiện để được hưởng các mức cắt giảm thuế theo lộ trình, nhất là mức thuế suất 0% từ năm 2018, là ôtô phải đạt được tỷ lệ nội địa hóa trong khu vực ít nhất 40%.



Do đó, mặc dù hiện nay số lượng xe được các doanh nghiệp nhập khẩu từ ASEAN là khá lớn song số xe được hưởng thuế suất mới lại không nhiều.



Điều kiện này cũng kéo theo một thực tế nữa khiến giá bán lẻ ôtô chưa giảm theo thuế mới. Đó là với tỷ lệ xe được hưởng thuế mới không lớn, các nhà nhập khẩu và phân phối buộc phải tính toán, "san sẻ" chi phí và lợi nhuận giữa các loại xe khác nhau.



Chẳng hạn, với những điều chỉnh về cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng từ đầu năm 2016 và các mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, các loại ôtô có dung tích xi-lanh lớn đã phải chịu tỷ lệ tăng giá thành không hề nhỏ. Để đảm bảo kinh doanh ổn định, ngay từ đầu năm 2016, nhiều hãng xe đã buộc phải giảm tỷ suất lợi nhuận, thậm chí chấp nhận hòa hoặc lỗ với các loại xe đó.



"Cho nên, việc giảm thuế đối với một số mẫu xe nhập khẩu từ ASEAN cũng chỉ coi như là một lợi thế để bù đắp cho các loại xe khác đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt", đại diện một nhà phân phối ôtô lớn chia sẻ.



Cũng theo vị doanh nhân này, nếu tình hình thị trường ổn định và sáng sủa trong thời gian tới, rất có thể nhiều hãng xe sẽ tiến hành giảm giá bán lẻ ôtô nhập khẩu ASEAN. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm chắc chắn sẽ không thể tương ứng theo cách tính thông thường dựa trên mức giảm thuế.

Theo VnEconomy