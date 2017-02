Mỹ công bố kết luận vụ xe Tesla Model S gặp tai nạn chết người

Vào tháng Năm năm ngoái, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đường cao tốc số 27 bên ngoài Williston, Florida, Mỹ.

Một chiếc xe đầu kéo rơ moóc chở việt quất để giao cho một trang trại ở địa phương đã rẽ trái vào đường 140 NE và va chạm với chiếc xe Tesla Model S đang lưu thông với tốc độ 120km/h. Vụ va chạm đã làm người lái xe Tesla Model S chết ngay lập tức.

Đó chỉ là một trong số hơn 30.000 ca tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ trong năm qua nhưng lại được dư luận đặc biệt chú vì tính năng Autopilot của chiếc xe đang hoạt động. Autopilot là chế độ bán tự động mà khi đó xe có thể tự xử lí tay lái và điều khiển tốc độ dưới sự giám sát của người lái xe.

The Verge đã có được toàn bộ hồ sơ điều tra về vụ tai nạn này. Nó phù hợp với thông tin trước đây về vụ việc, kể cả báo cáo từ Tesla và một cuộc điều tra từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA).

Frank Baressi, người lái chiếc xe rơ moóc là một tài xế có kinh nghiệm 62 năm cầm vô lăng và có giấy phép lái xe, chứng nhận y tế hợp lệ. Địa điểm xảy xa tai nạn cách đích mà ông đang hướng tới khoảng 2 dặm. Chiếc xe của ông đang đi về hướng Tây và rẽ trái ở quốc lộ 27.

Theo báo cáo, Baressi không "nhìn thấy" chiếc xe Tesla do tài xế 40 tuổi Joshua Brown điều khiển đang đi ở chiều ngược lại. Không rõ lí do tại sao Drown cũng không nhìn thấy chiếc chiếc xe tải và không tránh chiếc xe này. Tại hiện trường không có vết trượt hay vết phanh và các thông số kỹ thuật được ghi nhận lại từ xe Tesla cũng cho thấy phanh đã không được đạp.

Theo báo cáo của NHTSA, Brown có 7 giây để thực hiện hành động đạp phanh hoặc điều khiển xe để tránh xe tải. Tuy nhiên, ông đã không làm gì cả. Chiếc xe Tesla đã di chuyển được 74 dặm và Brown đã thiết lập chế độ Autopilot 2 phút trước khi xảy ra tai nạn.

Kính chắn gió và mui xe của chiếc Tesla Model S đã va chạm trực diện với chiếc xe tải. Mẫu sedan của Tesla đã văng xa 274m sau khi va chạm, lộn 2 vòng qua hàng rào dây thép và đâm vào cây bên đường. Sau va chạm ban đầu, hệ thống chuyển hướng đã bị hỏng và không thể điều khiển chiếc xe cho tới khi nó tự dừng lại.

Các nhà điều tra đã kiểm tra xe tải và lấy mẫu máu của Baressi. Bản báo cáo sau đó cho thấy hồ sơ bảo dưỡng của chiếc xe tải đạt yêu cầu trước khi xảy ra tai nạn. Việc kiểm tra xe định kỳ và đóng bảo hiểm hàng năm của chiếc xe tải cũng đã được thực hiện đầy đủ.

Đối với xe tải, thiệt hại từ vụ va chạm là rất nhỏ: hầu như chỉ có vài vết trầy xước và vỡ đèn. Hệ thống phanh của xe vẫn làm việc. Do chiếc xe không hư hỏng nhiều nên cơ quan Tuần tra đường cao tốc Florida (FHP) đã cho phép Baressi lái xe đến đích để giao quả việt quất cho khách hàng trước khi chiếc xe bị đưa về trụ sở phục vụ cho điều tra.

Báo cáo cũng cho thấy Baressi đã không uống rượu khi lái xe và ông cũng được xác định không bị ảnh hưởng bởi các chất kích thích khác (dù kiểm tra ma túy sau đó cho thấy kết quả dương tính với cần sa).

Các nhà điều tra đã liên lạc với đại diện của Tesla để có được sự hỗ trợ của họ khi lấy các dữ liệu của chiếc xe. Công ty đã yêu cầu một lệnh chính thức từ tòa án và một khi điều này được thực hiện, họ sẽ hỗ trợ lấy dữ liệu từ xe theo đúng quy định bảo mật của hãng. Những dữ liệu quan trọng từ chiếc xe bao gồm tốc độ tại thời điểm va chạm, việc kiểm soát hành trình và tình trạng Autopilot, vị trí bàn đạp cùng nhiều thông tin khác.

Chiếc Tesla Model S bị thiệt hại đáng kể sau vụ tai nạn, mui xe phía trước bị bung và gấp lại về phía sau. Tất cả các cửa xe đều không còn nguyên vẹn, kính cửa sổ bị vỡ và tất cả túi khi đã bung ra.

Báo cáo kết luận rằng người lái xe Tesla đã "không cẩn thận" và "không thực hiện bất kỳ hành vi tránh né nào". Tuy nhiên, ông Baressi vẫn bị cáo buộc không nhường quyền ưu tiên khi rẽ trái.

Mặc dù báo cáo vạch ra các chức năng cơ bản của Autopilot nhưng lại không có kết quả kiểm tra xem hệ thống đã hoạt động chính xác chưa. Sáu tuần sau vụ tai nạn, Tesla đã tiết lộ rằng camera của chiếc xe đã không phát hiện được chiếc xe tải do bị chói sáng ánh nắng mặt trời và rằng chiều cao của xe tải ảnh hưởng đến tầm quan sát của nó. Tesla lưu ý rằng khi xảy ra va chạm thì hệ thống an toàn của Tesla Model S "có thể ngăn chặn chấn thương nghiêm trọng xảy ra".

NHTSA đã điều tra và kết luận rằng hệ thống Model S không được thiết kế để cảnh báo một chiếc xe đi ngang qua. NHTSA cũng cho hay tỷ lệ tai nạn của xe Tesla giảm 40% sau khi hệ thống Autopilot được cài đặt và phần nào chứng minh được cho tuyên bố của Tesla rằng Autopilot là "sự cải thiện đáng kể về an toàn" khi so sánh với xe do người lái.

Vụ tai nạn đã được báo chí đề cập rất nhiều và Tesla phải bảo vệ mình chống lại những cáo buộc cho rằng họ đã đưa ra các tính năng trước khi chúng được hoàn thiện. CEO Elon Musk thường nói về phiên bản Autopilot hiện tại, cũng như hệ thống tự lái tiên tiến hơn có khả năng cứu sống con người.

Musk nhấn mạnh rằng một khi có bằng chứng cho thấy công nghệ tự lái cải thiện được độ an toàn, dù chỉ là 1% thì công ty cũng sẽ triển khai nó.

"1% là 12.000 người được cứu sống mỗi năm", Musk cho biết vào tháng Chín năm ngoái khi Tesla phát hành một phiên bản cải tiến của Autopilot.

Bạn có thể tham khảo các tài liệu về vụ điều tra tại đây, bao gồm sơ đồ hiện trường, báo cáo điều tra, báo cáo về vụ tai nạn giao thông, báo cáo của các bên liên quan.

Bạch Đằng