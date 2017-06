Ford Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình hướng dẫn lái xe an toàn năm thứ 10

Ford Việt Nam vừa chính thức khởi động chương trình toàn cầu "Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường" (DSFL) năm thứ 10 tại Đà Nẵng. Trong chương trình năm nay, Ford đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.500 học viên, nâng tổng số người được hưởng lợi từ chương trình lên 13.000, kể từ khi chương trình bắt đầu tại Việt Nam năm 2008.

Ford đã đào tạo miễn phí cho các học viên tham gia chương trình và phối hợp với các đối tác chiến lược, trong đó có Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIPF), Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGT). Chương trình cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Đại lý Ford và cộng đồng địa phương.

Bên cạnh việc đưa chương trình DSFL vào các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe; năm nay, Ford tiếp tục mở rộng việc đào tạo tới sinh viên tại các trường đại học lớn tại Việt Nam.

Năm 2017, Ford sẽ mang các khoá đào tạo lái xe an toàn đến các công ty vận tải hành khách công cộng trên các địa bàn trọng điểm. Những khoá học này nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của các nhà cung cấp dịch vụ vận tải và các tài xế phương tiện công cộng về an toàn giao thông tại Việt Nam, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

Các khoá đào tạo của chương trình DSFL năm nay chú trọng tới các kỹ năng cơ bản về lái xe an toàn, cũng như bổ sung các kiến thức phù hợp với địa phương, trong từng hoàn cảnh, với từng đối tượng nhất định, như kinh nghiệm sử dụng xe số tự động trên đường hỗn hợp, hay điều khiển xe trên đường ngập nước.

Tại sự kiện khởi động diễn ra tại Đà Nẵng, Quỹ Ford và Ford Việt Nam đã trao tặng 08 bộ thiết bị mô phỏng tình trạng say rượu (Drunk Suit) cho Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhằm hỗ trợ các Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe hàng đầu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thiết bị này do Viện Nghiên cứu Meyer Hentschel tại Đức thiết kế nhằm mô phỏng tình trạng say rượu khi đang lái xe, từ đó, nhìn nhận được những ảnh hưởng tiêu cực từ việc sử dụng đồ uống có cồn và chất kích thích khi đang lái xe.

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông tại Việt Nam thông qua chương trình "Hướng dẫn Lái xe An toàn Thân thiện với Môi trường", Ford Việt Nam cũng tiếp tục khởi xướng chiến dịch K0 Còi, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về văn hoá giao thông và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới an toàn giao thông khi lạm dụng còi tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình DSFL, Chiến dịch K0 Còi năm nay sẽ bước sang năm thứ 5 tại Việt Nam.

Nhân sự kiện này, Quỹ Ford cũng tuyên bố tài trợ cho Dự án Camera Thông minh tại TP. Đà Nẵng, hướng đến xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và thuận tiện cho người dân. Với sự hỗ trợ của Quỹ Ford, Ford Việt Nam sẽ cung cấp 50 camera cho Hệ thống Camera Thông minh 0511 tại TP. Đà Nẵng, nơi sẽ diễn ra hội nghị APEC 2017.

Dự án cộng đồng này sẽ cung cấp hệ thống camera thông minh ở những điểm quan trọng của thành phố và được cập nhật trực tiếp trên trang web cho phép người dân có thể truy cập dễ dàng.

50 chiếc camera thông minh do Ford tài trợ sẽ được lắp đặt tại các điểm nút giao thông gần trường học và các khu dân cư đông đúc, góp phần tăng cường an toàn giao thông, cho phép người dân có thể đóng góp ý kiến và tương tác với chính quyền. Đồng thời, hệ thống này cũng giúp chính quyền địa phương có thể cập nhật tình hình giao thông, giám sát sự an toàn và hỗ trợ việc quy hoạch các công trình giao thông, các hoạt động văn hoá, du lịch trong tương lai.

TĐ