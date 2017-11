Ngắm thiết kế viễn tưởng trên chiếc Honda Sports Vision Gran Turismo

Phiên bản Honda Sports Vision Gran Turismo sẽ khiến nhiều quý ông mê dòng xe thể thao Honda NSX không khỏi thèm thuồng bởi phong cách và kiểu dáng đầy cuốn hút và lịch lãm.

Honda và Polyphony Digital, nhà phát triển dòng xe Gran Turismo nổi tiếng vừa hé lộ mẫu ý tưởng thiết kế siêu xe thể thao đặc biệt cho video game "Gran Turismo Sport" phát hành mới đây.

Theo AutoBlog, mô hình thiết kế Honda Sports Vision Gran Turismo (GT) là thành quả cuối cùng của studio tại Los Angeles, Mỹ trong cuộc thi căng go giữa nhiều nhóm thiết kế Honda trên khắp thế giới. Honda Sports Vision GT có nhiều chi tiết góc cạnh, rất khác biệt so với các mẫu xe Honda thể thao khác. Phần mũi xe là sự cải tiến vượt trội so với model S660.

Từ năm 2015, các bản vẽ sáng chế của chiếc xe đã lộ diện trên Internet với một cái tên khá lạ "ZSX". Nhiều người suy đoán, đó là một phiên bản thu nhỏ của siêu xe NSX.

Honda Sports Vision Gran Turismo phiên bản ý tưởng sẽ trang bị động cơ tăng áp DOHC VTEC I-4 2.0L, công suất tối đa lên tới 404 mã lực tại mức mô-men xoắn 7500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số ly hợp kép tám cấp.

Xe có trọng lượng khá nhẹ, chỉ khoảng 900kg nhờ sử dụng chất liệu sợi carbon. Ngoài ra, Honda cũng tinh chỉnh thêm một số chi tiết khí động lực học với các hốc gió kích thước lớn và góc cạnh ở phía trước.

Tuy mới chỉ là ý tưởng thiết kế nhưng nếu xe được thương mại hóa sớm, đây có thể một chiếc xế hộp thể thao đáng mơ ước với những ai yêu thích kiểu dáng mạnh mẽ, năng động và đầy độc đáo.

Một số ảnh cận cảnh của Honda Sports Vision Gran Turismo (GT):

Video giới thiệu mẫu ý tưởng xe mới của Honda

Tiến Thanh