Đánh giá nhanh HTC U11: hoàn thiện rất tốt, chạy mượt

Tháng Sáu này, HTC sẽ có hai smartphone bán ra thị trường Việt Nam là chiếc HTC U11 và HTC 10 Evo. Cả hai đều có một thay đổi rất tích cực là mức giá ban đầu hợp lý hơn hẳn bộ đôi dòng U ra mắt cách đây vài tháng là U Ultra và U Play.

Chiếc HTC 10 Evo dự kiến sẽ bán ra vào cuối tháng Sáu với giá 6 triệu đồng, rất hấp dẫn so với cấu hình mạnh mẽ của sản phẩm. Còn chiếc HTC U11 có giá bán 16,99 triệu đồng, là sản phẩm cao cấp nhất của HTC ở thời điểm hiện tại. Điện thoại này đã cho người dùng đặt trước từ ngày 1-16/16/2017 với gói quà tặng trị giá 3,5 triệu đồng (gồm sạc dự phòng HTC 10.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 cùng gói bảo hiểm rơi vỡ 1 lần/1 năm). Máy sẽ bắt đầu bán ra vào ngày 16/6. Đáng chú ý, phiên bản U11 bán chính hãng ở Việt Nam là bản cao cấp nhất với RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB.

Các thông số khác của HTC U11 cũng thuộc loại cao cấp nhất hiện nay với màn hình 5.5 inch độ phân giải 2K, vi xử lý Snapdragon 835, camera chính 12MP khẩu độ f/1.7, kích cỡ điểm ảnh 1.4 micron, hỗ trợ lấy nét pha phép Dual-Pixel, chống rung quang học OIS. Camera trước 16MP, pin hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0, khả năng chống bụi nước đạt chuẩn IP67, chơi được file nhạc chất lượng cao, loa ngoài kép, hỗ trợ LTE và chạy hệ điều hành Android 7.

Chiếc HTC U11 chúng tôi sử dụng trong bài trải nghiệm nhanh này là bản mẫu do HTC Việt Nam gửi tới, có một số tính năng chưa hoàn thiện. Vì vậy, bài viết chỉ xin nêu một số cảm nhận ban đầu, VnReview sẽ cập nhật những đánh giá đầy đủ hơn về sản phẩm khi có trên tay bản thương mại.

Thiết kế

U11 sử dụng chất liệu khung kim loại và mặt lưng kính tương tự như U Ultra và U Play nhưng một số chi tiết đã được HTC tinh chỉnh lại. Điểm nhấn trong thiết kế của các máy dòng U là phần mặt lưng kính được xử lý bóng như gương, phản chiếu tạo thành các màu sắc khác nhau khi nghiêng theo các góc.

Theo giải thích của HTC, phần bề mặt kính của U11 được phối màu nhiều lớp nên mỗi khi nghiêng máy sẽ tạo thành các hiệu ứng màu sắc lạ mắt. Kiểu thiết kế này khiến cho U11 và các sản phẩm dòng U trước đó (U Ultra và U Play) có sự khác biệt so với những sản phẩm cạnh tranh. Tất nhiên, chất liệu kính cũng có hạn chế là dễ vỡ hơn so với thân kim loại và để lại nhiều dấu vân tay, nhất là ở phiên bản màu xanh và đen. Có lẽ vì vậy, HTC đã tặng kèm ốp lưng theo máy giúp mặt lưng đỡ bám vân tay hơn, đồng thời giảm nguy cơ rơi vỡ, trày xước.

Chi tiết trên U11 được HTC tinh chỉnh lại nhiều nhất so với U Ultra là phần tiếp giáp giữa màn hình và khung kim loại bao quanh thân máy. Phần cạnh màn hình được bo cong rất mạnh, tạo hẳn thành một đường vát chéo. Theo HTC, đây là kính bo cong 3D, khó sản xuất hơn nhiều so với bo cong kiểu 2.5D phổ biến trên các smartphone hiện nay. Độ bo cong của U11 khiến trải nghiệm cầm nắm sản phẩm dễ chịu, ôm tay và chắc chắn. Trên U11, HTC lần đầu tiên đưa khả năng chống bụi nước lên sản phẩm cao cấp. Điện thoại này có khả năng chống bụi nước đạt chuẩn IP67, tương đương iPhone 7.

Ngoài phần cạnh màn hình bo vát mạnh, tổng thể mặt trước của U11 không có nhiều đột phá về viền mỏng hay tỉ lệ màn hình mới như các điện thoại LG G6 hay Galaxy S8. Màn hình 5.5 inch có tỷ lệ 16:9 truyền thống với viền dày hơn nhiều so với các máy cao cấp hiện nay của Samsung và LG. Phím Home chứa cảm biến vân tay bên cạnh phím Back và đa nhiệm tương tự U Ultra. HTC đã không còn bảo thủ sử dụng các phím ảo chiếm diện tích vô ích như trước nữa. Cảm biến vân tay là dạng một chạm, độ nhạy rất tốt, chỉ cần chạm nhẹ là màn hình mở ngay tức thì. Ngoài việc mở khoá điện thoại, cảm biến vân tay có thể dùng để mở khóa các ứng dụng được bảo mật bằng tính năng Boost+.

Giống U Ultra và một số sản phẩm khác khác của Apple hay Motorola, U11 cũng không còn giắc âm thanh 3.5mm nữa. Thay vào đó, điện thoại này sử dụng cổng USB Type C để vừa sạc, truyền dữ liệu vừa thay thế chức năng của cổng 3.5mm. Có lẽ rút kinh nghiệm từ chiếc U Ultra, trên sản phẩm này, HTC đã bổ sung dây chuyển cổng USB Type C sang 3.5mm nên có thể sử dụng với tai nghe thông thường. Tai nghe đi kèm là loại tai earbud sử dụng cổng cắm USB Type C, có chất lượng khá tốt đối với tai nghe đi kèm, và đặc biệt là tai nghe này có khả năng chống ồn đủ để sử dụng thoải mái ở môi trường công cộng.

Tính năng "bóp cạnh" Edge Sense

Trên U11, HTC lần đầu tiên đưa vào một tính năng rất lạ lẫm là bóp cạnh (Edge Sense) để mở nhanh một ứng dụng hay thực hiện tác vụ bất kỳ nào đó. Hiện tại, Edge Sense hỗ trợ hai thao tác là bóp ngắn và bóp giữ. Theo mặc định, HTC để bóp ngắn là mở ứng dụng camera và bóp giữ để gọi trợ lý ảo Google Assistant. Tuy nhiên, bạn có thể tuỳ chỉnh để mở bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên máy chẳng hạn như tin nhắn, Gmail hay Facebook, Messenger hoặc mở các chức năng thường dùng như Wi-Fi, ghi âm, bật tắt đèn pin.

Hai bên cạnh máy có 8 cảm biến nhận biết các lực ấn khác nhau

HTC cho biết chức năng Edge Sense hoạt động nhờ vào 8 cảm biến nằm hai bên cạnh màn hình, mỗi bên 4 cảm biến. Các cảm biến này luôn "thức" và có thể nhận diện nhiều mức lực ấn khác nhau từ nhẹ đến mạnh. Cụ thể trên U11, HTC cho phép điều chỉnh 10 mức lực ấn khác nhau nhưng các mức đầu tiên cũng đòi hỏi lực bóp khá mạnh. Điều này có thể hiểu được bởi nếu lực bóp quá nhẹ sẽ khiến các thao tác cầm máy thông thường hay đút túi bị hiểu nhầm là kích hoạt tính năng bóp viền. Tính năng Edge Sense hoạt động cả khi tay ướt hoặc đeo găng tay.

Trong sử dụng thực tế, tính năng Edge Sense tỏ ra hữu ích trong một số tình huống. Rõ rệt nhất là khả năng mở nhanh camera để bắt kịp những khoảnh khắc chớp nhoáng.

Riêng với ứng dụng camera, tính năng Edge Sense không chỉ hỗ trợ mở nhanh ứng dụng mà còn có thể bóp ngắn để chụp ảnh/quay phim và bóp dài để chuyển đổi giữa camera sau và trước. Trong thực tế, thao tác bóp để mở ứng dụng và chụp ảnh hoạt động ổn định, nhạy, nhanh hơn nhiều so với cách mở thông thường. Nhưng việc bóp để chụp ảnh có bị rung máy, nhoè ảnh hay không? Nếu để ở mức lực bấm nhẹ, việc bóp vào cạnh máy để chụp không bị rung tay đến mức làm ảnh hưởng đến chất lượng ảnh ở điều kiện sáng tốt. Tuy vậy khi chụp ở môi trường thiếu sáng thì thao tác chụp này dễ bị rung tay hơn so với cách bấm chụp bằng nút ảo.

Ngoài ứng dụng máy ảnh, còn có một vài ứng dụng khác có thể điều khiển bằng thao tác bóp cạnh của Edge Sense như ứng dụng ghi âm hay Trợ lý giọng nói của Google. Chẳng hạn ứng dụng ghi âm có thể bóp cạnh để dừng ghi.

Nói chung, mức độ hữu dụng hiện tại của Edge Sense chủ yếu là với chức năng chụp ảnh. Ngoài chức năng này ra, bạn có thể mở nhanh thêm một ứng dụng nào đó hay dùng như Chrome, tin nhắn hay Facebook. Lưu ý là Edge Sense sẽ không hoạt động tốt khi sử dụng một số loại ốp, nhất là những ốp dày và ốp che kín phần cạnh chứa cảm biến.

Màn hình

HTC U11 sử dụng tấm nền Super LCD5 kích cỡ 5.5 inch độ phân giải 2K (2560 x 1440 pixel) với mật độ điểm ảnh 534 PPI. Tấm kính màn hình là loại kính cường lực Gorilla Glass 5 đời mời. Màn hình này có độ sáng tối đa cao, màu sắc tươi sáng, màu đen hiển thị sâu và độ tương phản cao. Ở chế độ mặc định, nhiệt màu trông ấm, gần với ngưỡng tự nhiên.

Bảng đo màn hình HTC U11 và các máy cùng tầm giá

Ở khả năng tái tạo màu sắc, màn hình của U11 tái tạo chuẩn nhiều gam màu, chỉ có hai gam màu đỏ và xanh lá cây là bị lệch nhiều. Tuy vậy, máy có thang căn chỉnh nhiệt độ màu để điều chỉnh màu sắc tái tạo chuẩn hơn. Khả năng nhìn ngoài trời của U11 không tốt như các đối thủ cạnh tranh như Galaxy S8 hay iPhone 7 Plus.

Khả năng tái tạo màu sắc cơ bản của U11: chấm tròn là màu máy thể hiện, còn ô vuông là vị trí màu tiêu chuẩn.

Phần mềm và hiệu năng

Phần mềm của U11 hiện nay là bản Android 7.1.1 mới nhất của Google. Kể từ chiếc HTC One A9 ra cuối năm 2015, HTC đã sử dụng gần như bộ phần mềm nguyên bản của Google, với rất ít tuỳ chỉnh. Chiến lược này vẫn được HTC áp dụng từ đó đến nay và đã phát huy hiệu quả tốt. Phần mềm trở nên gọn nhẹ, ít ứng dụng trùng lắp.

Trên một số ứng dụng như danh bạ và trình duyệt Chrome, U11 còn cho phép bấm vào biểu tượng ứng dụng để truy cập nhanh đến các tính năng kiểu như 3D Touch trên iPhone. U11 cũng được tích hợp sẵn 2 trợ lý ảo là HTC Sense Companion của HTC và Google Assistant. Ngoài ra, ở một số thị trường, điện thoại này còn hỗ trợ cả trợ lý ảo thứ ba là Amazon Alexa.

Về hiệu năng, cấu hình mạnh mẽ cộng với phần mềm tinh giản đã giúp cho U11 hoạt động thực sự mượt mà. Trên các phần mềm đo hiệu năng, điện thoại này ghi điểm ngang ngửa các máy cao cấp nhất hiện nay như Galaxy S8 và iPhone 7 Plus.

Điểm Antutu đo hiệu năng tổng thể của thiết bị

Điểm GeekBench 4.0 đo hiệu năng xử lý đơn lõi và đa lõi của CPU

Bài đo Manhattan trên phần mềm GFXBench đo hiệu năng xử lý đồ hoạ (GPU) ở độ phân giải thực của điện thoại (onscreen) và độ phân giải Full-HD (offscreen).

Thời gian pin

Viên pin của U11 có dụng lượng 3.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Thời gian sạc đầy cho pin mất khoảng 1 giờ 40 phút, trong đó 1 tiếng đầu sạc được khoảng 70%. Về thời gian pin, thử với hoạt động xem phim và lướt web, máy cho kết quả khá tốt được khoảng gần 10 giờ xem phim hoặc gần 6 giờ lướt web liên tục.

Camera

Cụm camera chính của HTC U11 có thông số giống với camera chính trên Galaxy S8/S8+ với độ phân giải 12MP, khẩu f/1.7, kích cỡ điểm ảnh 1.4 micron, hỗ trợ lấy nét pha kép Dual-Pixel và khả năng chống rung quang học. Trong khi đó, camera trước có độ phân giải 16MP với khẩu f/2.0.

Một điểm thú vị là HTC U11 có khả năng "ghi âm 3D" nhờ 4 microphone được bố trí trên khắp thân máy. Các micro này sẽ tự bật bất cứ khi nào bạn quay video. Theo HTC, U11 có thể cung cấp một bản ghi âm 360 độ chính xác giúp video có âm thanh sống động hơn.

Một tính năng khác là khi bạn zoom lớn trong lúc quay video, U11 sẽ kích hoạt một số thuật toán giúp tăng khả năng khử tiếng ồn và thu nhận âm thanh. Thiết bị sẽ cố gắng ghi lại âm thanh tại những điểm nhất định – thường là nơi bạn phóng to các chi tiết trên màn hình – và giảm tiếng ồn ở các vị trí xung quanh. Tính năng này tương tự như các mic định hướng dạng shotgun, chỉ lấy âm thanh từ một hướng. U11 cũng tận dụng 4 micro cho phép ghi âm định dạng chất lượng cao Hi-Res Audio chuẩn FLAC 2.0.

VnReview sẽ cập nhật đánh giá về camera cũng như đánh giá đầy đủ về U11 hơn khi có trên tay bản thương mại bán ra ở thị trường Việt Nam sau ngày 16/6 tới. Mời bạn đọc theo dõi.

Thanh Phong