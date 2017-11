Cận cảnh Google Pixel 2 tại Việt Nam: Camera khủng ẩn mình dưới thiết kế "lạc hậu"

Gần một tháng sau khi ra mắt tại Mỹ và trước khi iPhone X kịp về nước, Google Pixel 2 đã cập bến Việt Nam qua đường xách tay và đây cũng là một trong những chiếc điện thoại có camera tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Google Pixel 2

Theo đại diện hệ thống cửa hàng Digiphone tại TP.HCM, họ nhập chiếc Google Pixel 2 này về từ Anh Quốc và hiện đang được chào bán với mức giá 22 triệu đồng. Đây cũng được coi là sự lựa chọn an toàn khi hiện nay chiếc Pixel 2 do HTC gia công ít bị phàn nàn hơn chiếc Pixel 2 XL do LG gia công.

Dưới đây là một vài hình ảnh của chiếc Google Pixel 2 mà phóng viên VnReview.vn vừa có dịp tiếp cận vào tối nay tại TP.HCM

Sản phẩm được đóng gói trong một hộp đơn giản với hình ảnh cùng tên sản phẩm ở mặt trước

Mặt sau hộp sản phẩm có hag tag #TeamPixel

Phía bên cạnh có thêm thông số và thị trường phân phối cũng như xác nhận sản phẩm tích hợp trợ lý ảo Google Assistant và công nghệ nhận diện Google Lens.

Sản phẩm mà VnReview đang trên tay được phân phối tại Anh và xách tay về Việt Nam.

Phụ kiện kèm theo máy bao gồm đầu chuyển USB Type-A truyền thống sang USB Type-C, cáp hai đầu Type-C, jack chuyển audio 3.5mm qua cổng Type-C và sạc nhanh ba chấu (bản cho thị trường Anh)

Không như người anh em Pixel 2 XL của nó với thiết kế "sexy" hơn, kích thước lớn hơn và dùng màn P-OLED cao cấp theo tỷ lệ 18:9 do LG gia công; Pixel 2 được giao cho HTC gia công và sử dụng tấm nền AMOLED quen thuộc của Samsung tương tự Pixel đời đầu cũng như thiết kế cũ kỹ với hai đầu viền màn hình rất dày.

Pixel 2 có sẵn chế độ Always-on-Display mà Android 8.0 hỗ trợ

Công bằng mà nói, dù không được may mắn sở hữu màn hình P-OLED độ phân giải 2K như trên Pixel 2 XL nhưng màn hình AMOLED 5 inch của Pixel 2 đủ dùng và cung cấp chất lượng hiển thị rất tốt, từng được các trang báo nước ngoài so sánh với màn hình của iPhone 8. Tuy nhiên, để nhận định chính xác hơn, chúng tôi sẽ có đánh giá cụ thể về màn hình của máy trong một dịp khác.

Pixel 2 sở hữu màn hình AMOLED 5.0 inch Full HD do Samsung cung cấp, đáng tiếc là hai đầu máy có viền quá dày do Google sử dụng thiết kế cũ.

Camera trước của Pixel 2 có độ phân giải 8MP nhưng được đánh giá rất cao

Lý giải cho việc "dày hóa" hai đầu viền của máy có thể là do Google bố trí dải loa kép ở mặt trước. May mắn thay, theo đánh giá từ các chuyên gia nước ngoài thì dải loa kép này cho chất lượng tốt, có lẽ một phần nhờ vào kinh nghiệm sản xuất loa Boomsound của HTC.

Phía đáy máy có cổng Type-C có chức năng truyền dữ liệu, sạc và truyền âm thanh cho tai nghe

Phía bên phải bố trí phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Độ dày của Pixel 2 gần như tương đương Pixel đời đầu, tức là khá mỏng và có chất lượng hoàn thiện bên ngoài tốt.

Máy chạy Android 8.0 gần như thuần khiết, được Google tùy biến riêng cho dòng Pixel

Pixel 2 có thiết kế mặt lưng bằng kim loại kết hợp với dải bảo vệ camera bằng kính cường lực khá đặc trưng. Tuy nhiên, mảng kính cường lực phía sau lưng của Pixel 2 nhỏ hơn so với Pixel đời đầu và camera được bố trí lồi một chút chứ không còn nằm ẩn dưới mảng kính cường lực như trước. Cảm biến vân tay của Pixel 2 đặt ở phía sau tương tự Pixel đời đầu.

Google gọi phiên bản màu đen này của Pixel 2 là "Just Black"

Về cấu hình, bộ đôi Pixel 2 của Google sở hữu chip mạnh nhất hiện nay của Qualcomm là Snapdragon 835, kết hợp với 4GB RAM, tùy chọn bộ nhớ 64GB/128GB cùng thỏi pin "y như cũ" 2.700mAh và hỗ trợ đồng thời cả nano-SIM và eSIM. Theo Google, đây cũng là điện thoại đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ eSIM.

Máy cài sẵn Android 8.0 với một số tùy chỉnh của Google, trong đó có việc tích hợp trợ lý ảo Google Assistant, nhận diện Google Lens và cảm ứng viền Active Edge.

Camera là thứ được nói nhiều nhất trên Pixel đời đầu và cả Pixel thế hệ thứ hai này. Google đã mất 5 năm để phát triển công nghệ HDR+ từ dự án Google X và đưa vào Pixel đời đầu, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh lên rõ rệt. Nếu bạn từng được sở hữu Pixel đời đầu và trải nghiệm camera của nó thì cũng sẽ không thất vọng với camera trên Pixel 2/Pixel 2 XL.

Bổ sung sáng giá nhất của Pixel 2 chính là việc được tích hợp chống rung quang OIS vào camera chính và hỗ trợ Google Lens - công nghệ nhận diện hình ảnh trực tiếp. Trong khi đó, độ phân giải vẫn giữ nguyên ở mức 12MP nhưng dùng cảm biến giảm nhỏ hơn một chút, khiến kích cỡ điểm ảnh từ 1.55 micron giảm xuống còn 1.4 micron.

Bù lại, Google đã nâng khẩu độ của camera chính lên f/1.8 và cải tiến thuật toán của Google Camera lên một ngưỡng mới với sự hỗ trợ của AI, thậm chí Google còn hứa hẹn chất lượng ảnh của máy sẽ tốt hơn nữa khi con chip xử lý ảnh riêng được kích hoạt trên Android 8.1. Camera trước của máy 8MP và khẩu độ f/2.4 được đánh giá cao hơn camera selfie của Pixel đời đầu.

Giao diện chụp ảnh của Pixel 2 đơn giản, bổ sung thêm khả năng chụp ảnh động

Máy thay tùy chọn làm mờ Lens Blur bằng chế độ chụp Potrait (chân dung) với khả năng xóa phông gần tương tự các smartphone sử dụng camera kép hiện nay

Theo Google, họ bổ sung công nghệ lấy nét Dual Pixel vào cảm biến ảnh của Pixel 2 nhưng đã cải tiến bằng cách tận dụng điểm ảnh thứ hai để đo trường sâu của chủ thể nhằm hỗ trợ xóa phông khi chụp ở chế độ Chân dung, bên cạnh hỗ trợ lấy nét như các cảm biến Dual Pixel ở các smartphone khác.

Nhìn chung, không phải tự nhiên mà DxOmark chấm điểm camera Pixel lên tới 98 điểm, dẫn đầu và ngang ngửa iPhone X hiện nay. Trải nghiệm nhanh trong môi trường ánh sáng đèn buổi tối ở trong phòng cho thấy, máy có tốc độ chụp và lấy nét nhanh. Nói không ngoa thì đây có lẽ là một trong những điện thoại có camera tốt nhất trên thị trường hiện nay như DxOMark từng đánh giá.

Ảnh chụp bằng Google Pixel 2 ở dưới ánh sáng đèn trong nhà (nhấp vào để xem ảnh gốc đã giảm dung lượng do giới hạn upload)

Ảnh crop 100% từ ảnh trên

Ảnh chụp ra có độ chi tiết tốt và khả năng tái tạo màu ổn, chất ảnh trong veo y như Pixel đời đầu và chế độ chân dung của máy khá hiệu quả nhờ sử dụng cảm biến Dual Pixel để tính toán độ sâu khi tách nền và cả trí tuệ nhân tạo (AI) để xóa phông. Tuy nhiên, có cảm giác như Google cố gắng sử dụng AI để khử vàng khi chụp trong điều kiện thiếu sáng nên đôi khi da người trong ảnh có xu hướng "trắng hóa" so với ngoài đời,.

Mời bạn đọc xem thêm một vài ảnh chụp ở chế độ chân dung (Potrait) từ Google Pixel 2 ở trong phòng dưới điều kiện ánh sáng đèn neon vào ban đêm ở dưới đây:

Ảnh chụp ngược sáng từ Pixel 2 ở chế độ chân dung, nhấp vào để xem ảnh gốc

Chưa có nhiều thời gian trải nghiệm nhưng có thể nói đây là một trong những chiếc điện thoại Android xứng đáng trở thành đối trọng của iPhone, với sự tham gia sản xuất của chính cha đẻ Google cả về phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, Google cần coi trọng thiết kế hơn nữa để giúp nó không bị "lạc lõng" giữa những flagship ngày càng có tính thẩm mỹ từ các nhà sản xuất khác của cả iOS và Android. Ngoài ra, họ cần phải chỉn chu hơn trong việc giám sát sản xuất cũng như gia công, nhằm giảm thiểu những lỗi không đáng có như truyền thông đưa tin trong thời gian qua.

Trên đây mới chỉ là hình ảnh ghi nhanh về Pixel 2 tại Việt Nam. VnReview.vn sẽ có bài đánh giá chi tiết khi có thời gian tiếp cận sản phẩm lâu hơn, mời bạn đọc đón xem.

TM