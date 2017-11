Trên tay Google Pixel 2 XL đầu tiên tại Việt Nam: Không "sexy" như vẫn nghĩ

Chỉ sau một thời gian ngắn khi bản Google Pixel 2 về Việt Nam, tới lượt phiên bản "sexy" Google Pixel 2 XL cũng về nước qua đường xách tay.

> Cận cảnh Google Pixel 2 tại Việt Nam: Camera khủng ẩn mình trong thiết kế cũ kỹ

Ra mắt cùng lúc với Pixel 2 và là phiên bản tiếp theo của Pixel XL đời đầu, Google Pixel 2 XL được kỳ vọng sẽ là đối trọng của các flagship "không viền màn hình" như LG V30 hay Samsung Galaxy Note 8 cũng như Apple iPhone X. Tuy nhiên, để đạt được điều đó Google đã phải mượn LG gia công với màn hình p-OLED tương tự như trên LG V30 và từ đó cũng phát sinh một số tình huống làm khó Google hiện nay.

Phiên bản Google Pixel 2 XL mà VnReview.vn có dịp trên tay trong bài là phiên bản màu đen (Just Black) do cửa hàng Huca.vn tại TP.HCM nhập về theo đường xách tay, sản phẩm hiện được hệ thống bán lẻ này niêm yết với mức giá... 32,98 triệu đồng, ngang ngửa iPhone X hiện nay. Dưới đây là một vài hình ảnh cận cảnh sản phẩm do VnReview ghi lại:

Pixel 2 XL sở hữu 4GB RAM và chip mới nhất từ Qualcomm là Snapdragon 835 tương tự như Pixel 2. Khác biệt chính nằm ở màn hình OLED kích thước 6.0 inch với viền mỏng hơn và thỏi pin dung lượng 3520mAh, hứa hẹn cung cấp thời lượng pin và trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.

Máy vẫn được đóng gói trong chiếc hộp giấy cứng màu trắng tương tự Pixel 2 mà VnReview có dịp trên tay cách đây ít ngày.

Dưới đáy hộp có ghi rõ model Pixel 2 XL mã G011C, kích thước màn hình 6 inch và phiên bản này có bộ nhớ trong 64GB.

Hộp sản phẩm có que chọc SIM, sách hướng dẫn cùng các phụ kiện quen thuộc như cáp sạc hai đầu Type-C, đầu chuyển USB 3.0 qua Type-C, jack chuyển âm thanh 3.5mm sang Type-C và sạc nhanh dùng cổng Type-C.

Theo công bố của Google, máy sở hữu màn hình p-OLED kích thước 6.0 inch với độ phân giải 2K, đây là tấm nền màn hình do LG trực tiếp cung cấp và gia công. Trước đây, màn hình p-OLED này cũng từng được sử dụng cho LG V30 cây nhà lá vườn của họ và ít nhiều gây được sự chú ý nhờ thương hiệu màn OLED của các dòng TV LG. Tuy nhiên, liệu màn hình OLED này dành cho điện thoại có tỏa sáng như trên TV hay không lại là một câu chuyện khác...

Ấn tượng đầu tiên khi mở máy ra chính là thiết kế màn hình viền mỏng hơn thế hệ Pixel XL đầu tiên, tiệm cận với một số smartphone viền mỏng của Samsung, LG hay Apple gần đây. Tuy nhiên, soi kỹ có thể thấy viền hai đầu màn hình của Google Pixel 2 XL vẫn còn khá dày so với các đối thủ của nó. Một phần do Google cố gắng đưa thêm hai dải loa ở hai đầu máy, nhằm tăng cường chất lượng âm thanh tương tự thiết kế loa BoomSound đã từng có trên dòng HTC One. Sự đánh đổi này hơi đắt nhưng chất lượng âm thanh của Pixel 2/Pixel 2 XL đã được cải thiện nhiều và có thể tạm gọi là "ngon".

Màn hình p-OLED của Google Pixel 2 XL tương tự như màn hình trên LG V30, cung cấp hình ảnh khá tốt nếu nhìn trực diện

Tuy nhiên, khi thay đổi góc nhìn thì câu chuyện dở khóc dở cười do LG gây ra đã khiến Google phải đau đầu: Màn hình bị ám xanh theo góc nhìn!? Như ảnh trên, bạn có thể thấy rõ góc trên của máy ám xanh khá mạnh khi nhìn nghiêng. Điều này từng xảy ra với màn hình p-OLED trên LG V30 nhưng ở cấp độ nhẹ hơn và lần này tới lượt Google Pixel 2 XL. Điều này khiến nhiều người hoài nghi vào độ hoàn thiện cũng như chất lượng màn hình OLED từ LG.

Suy cho cùng, trải nghiệm lệch màu khi thay đổi góc nhìn không quá ảnh hưởng đối với những người dùng thông thường "không khắt khe về màu sắc", nhưng với những người quan tâm tới chất lượng hình ảnh và đặc biệt giới nhiếp ảnh/chỉnh sửa ảnh vốn là đối tượng chính của dòng Google Pixel thì có lẽ là một trải nghiệm đáng thất vọng.

Tạm đặt khuyết điểm đó qua một bên, màn hình OLED 6.0 inch độ phân giải 2K trên Pixel 2 XL cho chất lượng hình ảnh sắc nét và màu sắc tương đối chuẩn ở góc nhìn trực diện, chứ không màu mè như màn hình Amoled trên các smartphone Samsung. Điều này vốn dĩ do Google trực tiếp can thiệp và hiệu chỉnh để chuyển màn hình về khả năng hiển thị 100% DCI-P3. Với một số người thích trung thực thì rất phù hợp, còn với những ai ưa thích màn hình nịnh màu thì sẽ cảm giác hơi nhạt một chút.

Google bố trí hẳn hai loa ở mặt trước, tạo ra hiệu ứng âm thanh nổi giống như đã từng có trên dòng HTC One. Đây cũng có thể coi là một dấu hiệu cho thấy Google muốn đem những tinh hoa của HTC trở lại với dòng điện thoại của Google sau khi họ mua lại một mảng di động của hãng này.

Phía bên trái máy bố trí khe cắm SIM chuẩn nano, ngoài ra máy cũng tích hợp một e-SIM bên trong. Đáng tiếc là máy không có khe cắm thẻ nhớ mở rộng.

Mặt bên bố trí phím nguồn và tăng giảm âm lượng

Mặt sau máy tương tự Google Pixel 2, với cụm camera có viền lồi lên một chút để bảo vệ ống kính. Phía dưới là cảm biến vân tay lõm xuống và logo được khắc lồi lên bằng kim loại.

Camera là thứ được nhắc nhiều nhất và cũng là tính năng đặc trưng của dòng Google Pixel. Camera của Pixel thế hệ thứ 2 đã được cải tiến và ít nhiều khiến người dùng hào hứng khi cung cấp chất lượng tốt hơn camera của phiên bản đời đầu.

Cụm camera chính và đèn LED trợ sáng được bao quanh một lớp kính cường lực tương tự thế hệ cũ, nhưng ở Pixel mới lớp kính này đã nhỏ gọn hơn một chút.

Máy ảnh 12MP của Pixel 2 XL tương tự với Pixel 2, với kích cỡ điểm ảnh đạt 1,4 micron - ngang với kích cỡ cảm biến của Pixel cũ. Nhưng giờ đây đã lợi hại hơn nhờ Google tích hợp tính năng lấy nét nhanh Dual Pixel, thậm chí họ đã tận dụng nó để tính toán trường sâu đối tượng nhằm giả lập xóa phông thay vì sử dụng 2 camera riêng biệt như một số flagship hiện nay trên thị trường.

Phần mềm camera của Pixel mới được bổ sung thêm tính năng ảnh động Motion Photo, tương tự Live Photo trên iOS. Việc tắt mở HDR+ thủ công đã được giấu kỹ trong tùy chọn ở phần Advanced.

Nhìn chung, cấu hình phần cững lẫn phần mềm và chất lượng ảnh chụp của Pixel 2 XL tương tự Pixel 2 mà VnReview đã từng chụp thử cách đây ít ngày nên tạm thời chúng tôi không nhận xét gì thêm, bạn đọc có thể tham khảo tại đây.

Pixel thế hệ mới được Google tích hợp khả năng kháng nước kháng bụi IP67, tức là có khả năng ngâm nước 1m trong 30 phút (về lý thuyết). Nên khi tháo khe SIM bạn dễ dàng nhận ra nó có gioăng cao su để ngăn nước tràn vào.

Giao diện của menu tắt máy/khởi động lại được bố trí lệch một bên

Trợ lý ảo Assistant được tích hợp sâu vào bên trong máy. Pixel 2 còn được tích hợp tính năng cảm ứng viền tương tự trên HTC U11 nhưng chủ yếu dùng để kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant.

Máy cài sẵn Android 8.0 với tùy chỉnh tối ưu của Google dành riêng cho dòng Pixel

Khi đặt bên LG V30 (bên trái), bạn se thấy viền màn hình của Google Pixel 2 XL (bên phải) dày hơn kha khá do có thêm dải loa kép ở hai đầu máy.

Nhìn chung, Google Pixel 2 XL đã ít nhiều có sự thay đổi tích cực khi không chỉ cung cấp trải nghiệm phần mềm thuần Google và camera "đỉnh", mà còn có sự học hỏi từ các đối thủ khi trang bị màn hình p-OLED tỷ lệ 18:9 với viền mỏng hơn kha khá. Tuy nhiên, đáng tiếc là sự hợp tác của Google với LG trong quá trình sản xuất Pixel 2 XL đã không được suôn sẻ như phiên bản Pixel 2 do HTC sản xuất. Điều này phần nào xác nhận chất lượng phần cứng do LG gia công không tốt, vốn đã từng bị phàn nàn nhiều ở các model LG G4 và gần đây nhất là V20, G6 và LG V30. Lỗi ám xanh theo góc nhìn của màn hình OLED trên Pixel 2 XL cũng làm hỏng trải nghiệm của chiếc flagship này của Google và khiến nó khó sánh ngang các flagship đối trọng như Samsung Galaxy Note8 hay Apple iPhone X.

Một chiếc flagship được kỳ vọng nhiều là điều dễ hiểu, nhưng nếu bạn chịu bỏ qua một vài lỗi kể trên thì có lẽ Pixel 2 XL vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người ưa thích trải nghiệm mới lạ, nhất là camera, trừ mức giá hiện nay còn khá cao.

