Tổng hợp tin đồn OnePlus 5T trước ngày ra mắt: Viền mỏng, màn hình 18:9 và camera kép

OnePlus vẫn chưa công bố thông tin cụ thể, nhưng giới thạo tin đã tung ra một số tin đồn về OnePlus 5T (Trung Quốc) và trang Android Authority đã tổng hợp lại tất cả. Mời bạn đọc theo dõi.

Như thường lệ, OnePlus (Trung Quốc) đã sẵn sàng cho ra mắt mẫu flagship tiếp theo của mình trong năm 2017 là OnePlus 5T. Hãng điện tử Trung Quốc đã bỏ qua con số 4 được cho là xui xẻo trong quan niệm của người Trung Hoa mà nhảy vọt lên 5. Giống như OnePlus 3 và 3T, 5 và 5T sẽ vẫn duy trì nhiều điểm giống nhau, chỉ là bản nâng cấp nhẹ về cấu hình phần cứng.

Ngày ra mắt

Theo như những gì đã công bố trước đây, OnePlus sẽ ra mắt 5T vào sự kiện "A New View" diễn ra vào thứ năm ngày 16/11 tại Brooklyn, New York và bắt đầu mở bán vé vào ngày 8/11. Tất cả số tiền bán vé sẽ được tặng cho các tổ chức từ thiện. OnePlus cũng tiết lộ rằng họ sẽ mở bán 5T tại Bắc Mỹ, Châu Âu và trong đợt flash sale tại Ấn Độ vào ngày 21/11, sau đó chính thức bán ra vào 28/11. Riêng đối với người dân Trung Quốc sẽ phải chờ đến ngày 1/12 để sở hữu nó.

Thông số kĩ thuật

Không như thế hệ tiền nhiệm, OnePlus 5T sẽ không nâng cấp gì về phần cứng bởi không có con chip nào mới hơn Snapdragon 835 đã có trên OnePlus 5. Có lẽ sự nâng cấp đến từ RAM và ROM, cụ thể là 6GB và 64GB cùng một biến thể với 8 GB và 128 GB tương tự OnePlus 5. Ngoài ra một số rò rỉ còn cho thấy OnePlus 5T có thể được nâng cấp về pin từ 3.300 mAh lên 3.450 mAh. Dù nhỏ nhưng nhiều hơn vẫn tốt hơn, trừ khi nó làm cho điện thoại của bạn dày lên. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là thông tin chính thức được OnePlus xác nhận.

Điều đáng mừng là OnePlus 5T vẫn được trang bị giắc cắm tai nghe 3.5 mm vì theo họ chất lượng âm thanh là một trong những yếu tố quan trọng khiến người dùng quyết định chọn mua sản phẩm. Trong một cuộc khảo sát gần đây của hãng, 70% người dùng cho rằng chất âm là tiêu chí đầu tiên khi họ chọn mua một flagship. Bên cạnh đó, OnePlus muốn cho khách hàng tự do lựa chọn những chiếc tai nghe chất lượng cao mà họ thích. Trở lại cuộc khảo sát, công ty Trung Quốc tuyên bố rằng có đến 80% khách hàng muốn họ giữ lại giắc 3.5 mm.

Tương tự như pin, camera có thể chỉ được nâng cấp nhẹ. OnePlus 5 được trang bị hệ thống camera kép gồm một ống kính màu 16 MP và ống kính đơn sắc 20 MP thì chắc có lẽ 5T sẽ được tăng độ phân giải lên 20 MP cho ống kính màu. CEO Carl Pei đã đăng trên trang cá nhân một bức ảnh với tiêu đề "Cool photo, must have come from a great camera" (Một bức ảnh đẹp phải được chụp từ camera xuất sắc). Nếu bức ảnh trên được chụp từ OnePlus 5T thì rất đáng để người dùng mong đợi flagship này.

Thiết kế

Sự thay đổi về thiết kế sẽ là điểm nhấn chính của OnePlus 5T. Cụ thể, trên các trang mạng xã hội gần đây đã rò rỉ rất nhiều hình ảnh về thiết kế của máy. Theo đó, OnePlus 5T sẽ được trang bị màn hình 6 inch nhỏ gọn 18:9 theo kịp xu hướng cùng độ phân giải 2160 x 1080.

Để có chỗ cho màn hình hiển thị nhiều hơn, OnePlus có vẻ sẽ loại bỏ các phím điều hướng truyền thống đã xuất hiện trên các thiết bị tiền nhiệm. Và tất nhiên thiết bị cũng sẽ không có máy quét vân tay ở mặt trước mà thay vào đó sẽ được dời về phía sau như các smartphone Pixel và LG, có thể sẽ được tích hợp vào logo OnePlus.

Trên trang twitter của Evan Blass đã đăng tải ảnh dựng (render) phần trên cùng của thiết bị, viền màn hình siêu mỏng được bo tròn các góc cùng camera trước, cảm biến và loa thoại. Không dừng lại ở đó, hình ảnh OnePlus 5T trên tay người dùng đã xuất hiện trên mạng Weibo (Trung Quốc), điều thú vị là 3 hướng điều hướng ảo của máy không xuất hiện trong bức ảnh này. Có thể OnePlus sẽ học tập cách làm của Samsung và LG khi cho phép người dùng ẩn 3 phím điều hướng ảo.

Giá bán

Trả lời thắc mắc trên Weibo, đại diện OnePlus xác nhận giá bán cho OnePlus 5T sẽ dưới 600 USD (13,6 triệu đồng).

Có thể suy đoán giá của OnePlus 5T dựa trên việc định giá của hãng cho những thiết bị trước. OnePlus 3 có giá 399 USD (9 triệu đồng), sau đó thì OnePlus 3T có giá mắc hơn 40 USD là 439 USD (9,9 triệu đồng). Nếu OnePlus tiếp tục tăng thêm 40 USD cho OnePlus 5T so với OnePlus 5 thì giá bán của máy có thể là 519 USD (11,7 triệu đồng).

Giá bán của các thế hệ smartphone OnePlus càng về sau lại càng tăng cao khi thiết bị đầu tiên của hãng là OnePlus One khi ra mắt năm 2014 chỉ có 299 USD. Song một điều không thể phủ nhận là giá của OnePlus vẫn rẻ chán so với những chiếc flagship của Samsung, HTC, LG hay Google.

Trên đây là những gì chúng tôi có thể biết được về OnePlus 5T, đương nhiên thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật khi có bất cứ tin đồn nào mới xuất hiện.

Thái Âu