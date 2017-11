Các ngân hàng tại Hàn Quốc thẳng thừng từ chối bảo mật Face ID trên iPhone X

Tính năng nhận diện khuôn mặt trên iPhone X mới đây đã bị các ngân hàng tại Hàn Quốc thẳng thừng từ chối, chủ yếu là vì những quan ngại liên quan đến tính bảo mật có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng sử dụng các dịch vụ mobile banking tại quốc gia này.

> Face ID trên iPhone X lại bị "qua mặt" bởi 2 anh em người Việt có khuôn mặt khác nhau

> Mạng Internet lo ngại tính riêng tư của Face ID

> BKAV dùng mặt nạ qua mặt Face ID trên iPhone X

Theo tờ Korea Herald, các ngân hàng tại Hàn Quốc đã tỏ ra rất lưỡng lự đối với việc sử dụng công nghệ sinh trắc học, đặc biệt là sau những vụ lùm xùm gần đây của Face ID trên iPhone X.

Cụ thể, khoảng 20 ngân hàng thương mại và trực tuyến đã tuyên bố sẽ không cung cấp cho người dùng tuỳ chọn sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt để đăng nhập vào tài khoản của họ, trong số đó có nhiều ngân hàng thương mại nổi tiếng như Kookmin, Shinhan, IBK, Busan, NH... cùng một số ngân hàng chỉ hoạt động trực tuyến như Kakao, K-Bank.

Chúng ta đều biết Apple đã loại bỏ cảm biến vân tay Touch ID và dùng Face ID làm tuỳ chọn bảo mật sinh trắc học duy nhất trên iPhone X, không như dòng Samsung Galaxy hỗ trợ cả nhận diện khuôn mặt, mống mắt và vân tay.

Điều này có nghĩa là người dùng iPhone X tại Hàn Quốc sẽ phải cài đặt thêm một cơ số phần mềm bên thứ 3 để có thêm các tuỳ chọn xác nhận danh tính khác.

Như đã nói ở trên, lý do chính khiến các ngân hàng từ chối Face ID là bởi thời gian gần đây có khá nhiều vụ việc hack Face ID thành công trên khắp thế giới. Tuần trước, công ty an ninh mạng Việt Nam là BKAV đã sử dụng một chiếc mặt nạ in 3D để qua mặt Face ID. Hôm thứ 7 vừa qua, một cậu nhóc ở New York thậm chí còn có thể mở khoá iPhone X của mẹ mình chỉ sau vài giây nhìn vào máy.

Một viên chức của ngân hàng Kookmin cho biết: "Rất khó để đưa công nghệ sinh trắc học (của iPhone X) vào ứng dụng ngay được, bởi sẽ cần một chút thời gian để tiến hành đầy đủ các thủ tục bảo mật trước khi áp dụng một công nghệ mới. Hơn nữa, tính an toàn của công nghệ nhận diện khuôn mặt của iPhone X vẫn chưa được kiểm chứng hoàn toàn".

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành ngân hàng, cũng như một số ngân hàng khác cũng cho rằng điều này sẽ thay đổi trong tương lai, bởi chiếc điện thoại này chỉ vừa mới ra mắt và còn quá sớm để phán xét nó. Hiện ngân hàng Woori và Kookmin đang đánh giá khả năng ứng dụng tính năng nhận diện khuôn mặt này.

Kim Jong-ki, nhà nghiên cứu chuyên về lĩnh vực di động tại Viện nghiên cứu kinh tế và Thương mại công nghiệp Hàn Quốc cho biết: "Các ngân hàng tại Hàn Quốc vẫn chưa chuẩn bị cho tính năng bảo mật Face ID, nhưng với doanh số iPhone X ngày càng tăng và công nghệ bảo mật này được khoa học chứng minh, các ngân hàng sẽ phải đi theo xu hướng mà thôi".

Khác với Hàn Quốc, hiện trên thế giới đã có nhiều ngân hàng ở Anh, Úc, New Zealand và Canada đã xác nhận sẽ sớm hỗ trợ Face ID.

Tấn Minh