Cơ hội trúng Bphone 2017 khi tham gia chương trình đánh giá an ninh mạng của Bkav

Từ ngày 06/11 đến 16/11/2017 Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức chương trình đánh giá tình hình an ninh mạng ở Việt Nam dành cho người sử dụng cá nhân. Những người tham gia chương trình có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại Bphone 2017 trị giá 9,789 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác như bộ sản phẩm Bkav Pro, Bkav Mobile Security.

Trong cuộc khảo sát, Bkav đã đặt ra 14 câu hỏi để nắm được tình hình an ninh mạng hiện nay, ví dụ như "Bạn gặp khoảng bao nhiêu sự cố do virus máy tính hoặc các phần mềm độc hại gây ra trong năm qua", hay "Trong năm qua, ổ đĩa USB của bạn có từng bị nhiễm virus không". Bên cạnh đó Bkav cũng cho thấy mong muốn hiểu rõ thói quen và mức độ cẩn trọng an toàn thông tin của người dùng phổ thông hiện nay, thông qua các câu hỏi như "Khi nhận được email có đính kèm file văn bản (file Word, PDF, PowerPoint…), bạn sẽ làm gì", hay "Bạn thường đặt mật khẩu theo những nguyên tắc nào"…

Đặc biệt, để khích lệ những người tham gia, năm nay phía Bkav cho biết sẽ trao 01 giải Nhất là 01 chiếc điện thoại Bphone 2017 có trị giá 9,789 triệu đồng cho độc giả tham gia trả lời và dự đoán đúng nhất tổng số người tham gia chương trình đánh giá này. Bên cạnh đó sẽ có thêm 10 giải phụ là bộ sản phẩm Bkav bao gồm phần mềm Bkav Pro và Bkav Mobile Security dành cho 10 độc giả có kết quả dự đoán đúng nhất tiếp theo.

Chương trình Đánh giá tình hình an ninh mạng tại Việt Nam (dành cho người dùng cá nhân) diễn ra từ 06/11 cho đến hết ngày 16/11/2017, bạn có thể click vào đây để tham gia đánh giá và nhớ điền thông tin chi tiết để có cơ hội trúng thưởng Bphone.

